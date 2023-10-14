Google заблокировала установку бенчмарков на флагманы Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Пользователи считают, что на этот шаг Google пошла, чтобы скрыть фактическую производительность чипа Tensor G3 собственной разработки, возможности которого не превышают производительности гаджетов среднего класса — на уровне Qualcomm Snapdragon 888

Несмотря на удаление бенчмарков из Google Play, пользователи устанавливают такие приложения, как Geekbench 6, из других источников через APK. Благодаря этому удалось выяснить, что производительность Tensor G3 значительно ниже, чем у флагманской системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и подобных. Хотя Tensor G3 тоже заявлен как флагманский.

При этом в графических тестах, Pixel 8 и 8 Pro тоже проиграли большинству флагманских моделей других брендов.