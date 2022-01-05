Google задержал обновление прошивки на Pixel 6

Сообщается, что все поддерживаемые устройства Pixel под управлением Android 12 получат эти обновления начиная с сегодняшнего дня, за исключением Pixel 6 и 6 Pro, которые получат обновление позже в этом месяце.

Отмечается, что обновление будет продолжаться в течение следующей недели поэтапно в зависимости от оператора и устройства, то есть для каждого устройства оно выйдет в разное время. Google уведомит пользователя, когда обновление станет для него доступным.

Ранее, обновление для Pixel 6 и 6 Pro, которое вышло в декабре, принесло с собой ряд проблем, из-за этого Google прекратила его распространение и пообещала исправить все в январе.