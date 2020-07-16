Google займется выпуском сверхдешевых смартфонов

Ранее Reliance Jio производила фирменные телефоны JioPhones, которые относились к начальному уровню, работая при этом на базе полноценной операционной системы KaiOS. Сейчас же, после того как Google вложила в Jio Platforms Ltd более 4,5 млрд долларов, поисковый гигант намерен совместными усилиями заняться разработкой более совершенных девайсов в данном ценовом сегменте, но уже под управлением Android.

На данный момент заявляется о том, что смартфон получит фирменную операционную системы от Google, а также полноценный рабочий Play Store. Возможно, смартфон будет работать на базе Android GO, но официально об этом никакой информации озвучено не было.