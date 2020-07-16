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Сегодня 13:00
Google займется выпуском сверхдешевых смартфонов
Надеемся, компания подойдет к этому сегменту с большей ответственностью, чем к сегменту флагманскому
Как стало известно, Google купила долю в компании Reliance Jio, которая в том числе занимается производством недорогих смартфонов для Индии. И вот, судя по имеющимся данным, совместно с ней Google и займется выпуском сверхдешевых смартфонов.
Ранее Reliance Jio производила фирменные телефоны JioPhones, которые относились к начальному уровню, работая при этом на базе полноценной операционной системы KaiOS. Сейчас же, после того как Google вложила в Jio Platforms Ltd более 4,5 млрд долларов, поисковый гигант намерен совместными усилиями заняться разработкой более совершенных девайсов в данном ценовом сегменте, но уже под управлением Android.
На данный момент заявляется о том, что смартфон получит фирменную операционную системы от Google, а также полноценный рабочий Play Store. Возможно, смартфон будет работать на базе Android GO, но официально об этом никакой информации озвучено не было.