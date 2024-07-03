Google закончила разработку первого процессора для смартфонов Pixel, в создании которого не участвовала Samsung

Сообщается, что компания завершила проектирование новенького Tensor G5 для будущего Pixel 10. В отличие от предыдущих моделей, разработка этого чипа прошла без участия Samsung.

Tensor G5 будет производиться компанией TSMC, лидером в области производства мобильных процессоров, с использованием передового второго поколения 3-нм техпроцесса (N3E).

Это существенное изменение для Google, так как ранее компания сотрудничала с Samsung как в проектировании, так и в производстве процессоров, начиная с первого Tensor, который был модифицированной версией Samsung Exynos 2100.

Решение о переходе на самостоятельную разработку чипов демонстрирует растущие навыки Google в этой области и позволяет компании уделить больше времени на тестирование перед выпуском Pixel 10.

Эта стратегия напоминает подход Apple, которая контролирует как разработку чипов серии A, так и операционной системы iOS.