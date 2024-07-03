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Опубликовано 03 июля 2024, 07:09
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Google закончила разработку первого процессора для смартфонов Pixel, в создании которого не участвовала Samsung

Но в Pixel 9 ждать его не стоит
Google сделала значительный шаг вперёд в области разработки чипов для своих смартфонов Pixel.
Google закончила разработку первого процессора для смартфонов Pixel, в создании которого не участвовала Samsung
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Сообщается, что компания завершила проектирование новенького Tensor G5 для будущего Pixel 10. В отличие от предыдущих моделей, разработка этого чипа прошла без участия Samsung.

Tensor G5 будет производиться компанией TSMC, лидером в области производства мобильных процессоров, с использованием передового второго поколения 3-нм техпроцесса (N3E).

Это существенное изменение для Google, так как ранее компания сотрудничала с Samsung как в проектировании, так и в производстве процессоров, начиная с первого Tensor, который был модифицированной версией Samsung Exynos 2100.

Решение о переходе на самостоятельную разработку чипов демонстрирует растущие навыки Google в этой области и позволяет компании уделить больше времени на тестирование перед выпуском Pixel 10.

Эта стратегия напоминает подход Apple, которая контролирует как разработку чипов серии A, так и операционной системы iOS.

Источник:GizChina
Автор:Булат Кармак
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