Google закрыла доступ к первой бете Android 15 из-за критических ошибок в системе

На веб-сайте Android Developers компания Google объявила, что временно приостанавливает загрузку Android 15 DP1.

По словам представителей поискового гиганта, причина кроется в известной проблеме при сторонней загрузке OTA-образов.

Похоже, что при подобном типе скачивании Android 15 DP1 бывают случаи, когда возникает сообщение «Устройство повреждено» после завершения загрузки.

Хотя Google временно остановила загрузку OTA-образов новой версии Android, есть обходное решение, которое все еще можно использовать. Google рекомендует вместо сторонней загрузки, прошивать заводской образ для тестирования устройств.

Пока нет информации, сколько времени потребуется Google, чтобы исправить проблему.