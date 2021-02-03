Google запланировала выпустить первый смартфон Pixel с гибким экраном

Согласно опубликованным изданием windowsunited.de данным, американская компания подала сразу два патента во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 2020 году- 2021/011949 и 2021/0018961.

В одном из патентов описывается смартфон, напоминающий по строению Huawei Mate XS. По задумке, устройство оснастят цилиндрическим шарниром по центру, а дисплей будет складываться наружу.