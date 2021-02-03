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Google запланировала выпустить первый смартфон Pixel с гибким экраном
На это намекают патенты компании
В сети появились патенты Google, благодаря которым выяснилось, что компания запланировала выпустить первый смартфон Pixel с гибким экраном.
Согласно опубликованным изданием windowsunited.de данным, американская компания подала сразу два патента во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 2020 году- 2021/011949 и 2021/0018961.
В одном из патентов описывается смартфон, напоминающий по строению Huawei Mate XS. По задумке, устройство оснастят цилиндрическим шарниром по центру, а дисплей будет складываться наружу.
Что касается второго патента Google, в нем описывается смартфон, напоминающий Samsung Galaxy Fold. Так, в нем производитель задумал разместить шарнир с множеством сегментов в центральной части, благодаря чему складывать аппарат можно будет с небольшим радиусом угла.