Google заплатит Apple более 1 триллиона рублей за возможность остаться главной поисковой системой на iPhone

И вот, благодаря свежему отчёту перед инвесторами, стало известно, о каких именно суммах идёт речь. Оказалось, что в 2020 году Google заплатила за право быть «поисковиком по умолчанию» 10 млрд долларов (около 740 млн рублей).

Но в 2021 году цена за это же право стала выше, причём в 1,5 раза, передаёт Wccftech. И уже на этот раз Google вынуждена заплатить Apple не 10, а сразу 15 млрд долларов, что при переводе в российскую валюту превращается в 1,1 трлн рублей!

Стоит отметить, что правительства многих стран недовольны таким сговором между купертиновцами и поисковым гигантом. Но, как ни странно, до сих пор их союз так и не удалось разрушить.