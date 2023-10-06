Google запретила добавлять альтернативный поиск по интернету в смартфоны Samsung и Apple

Такая практика обеспечивалась «многомиллиардными» суммами за использование Google на устройствах названных брендов как поисковика по умолчанию.

Одним из свидетелей по делу выступил бывший руководитель подразделения венчурного капитала Samsung Next Патрик Чанг. Подразделение занималось поиском технологических компаний и стартапов, чтобы инвестировать в них. Одним из инновационных продуктов мог стать сервис Branch, который ищет ответы на запросы внутри приложений, а не только в Сети.

И когда Чанг обратился к руководству Samsung для добавления Branch в смартфоны серии Galaxy, то ничего не добился, так как Google пыталась повлиять и на эту команду. Чанг заявил, что, помимо того, что Google заблокировала использование Samsung Branch, AT&T и другие операторы сделали то же самое, поскольку они также получали долю от ежегодных платежей Samsung.