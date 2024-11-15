Google запустил опрос для пользователей Android 15 QPR2 Beta 1

Первоначально пользователям нужно подтвердить модель устройства (телефон или планшет Pixel) и страну проживания. После этого Google предлагает оценить 14 ключевых аспектов работы системы, включая стабильность, производительность, срок службы батареи, качество камеры, работу Bluetooth и Wi-Fi, а также опыт использования приложений.

Особое внимание уделено таким функциям, как аутентификация (с помощью лица или отпечатков пальцев), качество звонков и заряда устройства (проводной и беспроводной). Пользователи также могут оценить общие впечатления от работы устройства по шкале от 1 до 5.

Одной из новинок опроса стал блок «Top Issue Area», где предлагается выбрать, какие проблемы с функциональностью устройства наиболее важны для пользователя. В этот список добавлены такие параметры, как аудио-опыт и пользовательский интерфейс системы.

В завершение тестировщики могут оценить программу Android Beta и дать предложения по улучшению. Google также предусмотрела несколько открытых полей для комментариев и замечаний.