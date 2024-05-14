Google запустила ChromeOS на Android-смартфонах

Google запустила ChromeOS на Android-смартфонахИнтересно, есть ли будущее у этого начинания?
Такой подход позволяет использовать ChromeOS вместе с Android на одном устройстве, что было продемонстрировано на закрытом мероприятии с использованием специальной версии Chromium OS, названной «ferrochrome».
Новая функция AVF, впервые представленная в Android 13, предоставляет безопасную и изолированную среду для выполнения кода.
Это открыло двери для запуска не только стандартных приложений Android, но и полноценных операционных систем на виртуальной основе.
Демонстрация включала использование Pixel 8 для проекции Chromium OS на внешний дисплей, что стало возможным благодаря недавно добавленной функции вывода изображения на смартфонах Pixel.
По словам разработчиков, использование ChromeOS в параллель с Android может значительно расширить возможности использования смартфонов, особенно для профессиональных и корпоративных пользователей.
Однако Google пока не объявила о планах по массовому внедрению данной технологии в ближайшее время.