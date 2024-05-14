Google запустила ChromeOS на Android-смартфонах

Такой подход позволяет использовать ChromeOS вместе с Android на одном устройстве, что было продемонстрировано на закрытом мероприятии с использованием специальной версии Chromium OS, названной «ferrochrome».

Новая функция AVF, впервые представленная в Android 13, предоставляет безопасную и изолированную среду для выполнения кода.

Это открыло двери для запуска не только стандартных приложений Android, но и полноценных операционных систем на виртуальной основе.

Демонстрация включала использование Pixel 8 для проекции Chromium OS на внешний дисплей, что стало возможным благодаря недавно добавленной функции вывода изображения на смартфонах Pixel.

По словам разработчиков, использование ChromeOS в параллель с Android может значительно расширить возможности использования смартфонов, особенно для профессиональных и корпоративных пользователей.

Однако Google пока не объявила о планах по массовому внедрению данной технологии в ближайшее время.