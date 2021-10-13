Google запустила трансляцию, на которой покажет новые флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro

При этом компания уже запустила на YouTube-трансляцию, перейдя по которой 19 октября можно будет смотреть презентацию в режиме онлайн. Судя по ней, начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, что отличительной особенностью линейки Pixel 6 должен стать чип Tensor — первый ARM-процессор за авторством Google. Правда, если верить утечкам, на деле это всего лишь модифицированный Exynos 9855 от Samsung. Его более простую версию южнокорейский IT-гигант использует при производстве Galaxy S21.

Отметим, что прочие слухи также утверждали, что вместе с Google Pixel 6 и 6 Pro, поисковый гигант может представить свой первый сгибаемый смартфон — условный Pixel Fold.