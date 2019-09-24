Google запустит аналог сервиса подписки на игры Apple Arcade

Известно, что сервисом можно пользоваться бесплатно в рамках пробного периода, а далее приобрести полноценную подписку по скидке в первый год работы. Сообщается, что пользователям доступно более 350 игр, а для игр, которые были загружены до подписки, откроется весь доступные контент. Пользователям семейного доступа Google Play есть возможность разделить подписку среди пяти членов семьи, которые получат персональный доступ.

На данный момент подписка доступна для всех видов устройств на прошивке Android 4.4 и новее, а также Google Play 16.6.25 и выше. Ожидается, что новый сервис можно будет использовать уже в конце этого месяца. Согласно источникам, желающие могут попробовать подписку бесплатно в течении 10 дней. Стоимость подписки в первые 12 месяцев составит 1,99 доллара каждый месяц, а далее 4,99 долларов в месяц.