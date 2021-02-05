Google защитит Android-пользователей от слежки разработчиков приложений по примеру Apple

Отметим, что ИТ-гигант сам заинтересован в сохранении определённого уровня «слежки» за пользователями, так как за один год объём цифровой рекламы Google составляет более 100 млрд долларов. Не миллионов, миллиардов!

Эксперты считают, что в отличие от App Tracking Transparency от Apple, похожая функция от поискового гиганта будет менее строгой. Так, например, решение Google вполне может обойтись без требования от разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на включение отслеживания данных.