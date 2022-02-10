Google заставит производителей перекрашивать цвет иконок и пунктов меню Android в зависимости от цвета «обоев»

Эти требования Google начнёт предъявлять к вендорам с 14 марта текущего года. В устройствах должно быть реализовано генерирование пяти тональных палитр, которые можно адаптировать на лету — трёх акцентных и двух нейтральных.

Если производитель проигнорирует эти требования, то не сможет предустанавливать на свои устройства сервисы от Google — Карты, Почту, YouTube и другие.