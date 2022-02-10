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Google заставит производителей перекрашивать цвет иконок и пунктов меню Android в зависимости от цвета «обоев»Или не позволит устанавливать свои сервисы на смартфоны
Весной компания Google может ввести новые требования к дизайну интерфейса смартфонов на Android 12, независимо от производителей устройств. Во всех смартфонах производители будут обязаны перекрашивать интерфейс устройства — пункты меню, иконки и другие элементы в зависимости от «обоев», установленных на телефоне по умолчанию или вручную пользователем.
Эти требования Google начнёт предъявлять к вендорам с 14 марта текущего года. В устройствах должно быть реализовано генерирование пяти тональных палитр, которые можно адаптировать на лету — трёх акцентных и двух нейтральных.
Если производитель проигнорирует эти требования, то не сможет предустанавливать на свои устройства сервисы от Google — Карты, Почту, YouTube и другие.
Источник: Android Police