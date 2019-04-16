Госдума окончательно приняла закон об автономном рунете

Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении так называемый закон об «автономном» или «суверенном» рунете.

В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Как поясняется на сайте Госдумы, документ был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В подписанном президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой», Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании», указывают авторы законопроекта.

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Закон должен вступит в силу 1 ноября 2019 года. А с 1 января 2021 года операторы должны будут начать пользоваться только национальной доменной зоной.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.