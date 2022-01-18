Госрегулятор раскрыл подробности нового недорогого Samsung Galaxy A53 раньше анонса

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Госрегулятор раскрыл подробности нового недорогого Samsung Galaxy A53 раньше анонсаТеперь мы знаем практически всё о новинке
Первая информация о новом недорогом смартфоне Samsung — Galaxy A53 — начала появляться ещё в конце прошлого года. Сейчас же, благодаря китайскому регулятору 3C, стали известны свежие подробности об устройстве.
Так, теперь нам точно известно, что смартфон получит быструю зарядку на 15 Вт. И это, по своей сути, очередной кусочек пазла, который был упущен инсайдерами. Теперь нам стало известно ещё чуточку больше о Galaxy A53.
Напомним, что ранее утечки раскрыли, что в основу смартфона ляжет чип Exynos 1200. При этом телефон получит AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 6 ГБ оперативной памяти.
Сканер отпечатка пальцев ожидается подэкранный, а основная камера — состоящая из 4-х модулей.
Источник: GSMArena