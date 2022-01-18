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Госрегулятор раскрыл подробности нового недорогого Samsung Galaxy A53 раньше анонса

Теперь мы знаем практически всё о новинке
Первая информация о новом недорогом смартфоне Samsung — Galaxy A53 — начала появляться ещё в конце прошлого года. Сейчас же, благодаря китайскому регулятору 3C, стали известны свежие подробности об устройстве.
Госрегулятор раскрыл подробности нового недорогого Samsung Galaxy A53 раньше анонса

Так, теперь нам точно известно, что смартфон получит быструю зарядку на 15 Вт. И это, по своей сути, очередной кусочек пазла, который был упущен инсайдерами. Теперь нам стало известно ещё чуточку больше о Galaxy A53.

Госрегулятор раскрыл подробности нового недорогого Samsung Galaxy A53 раньше анонса

Напомним, что ранее утечки раскрыли, что в основу смартфона ляжет чип Exynos 1200. При этом телефон получит AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 6 ГБ оперативной памяти.

Сканер отпечатка пальцев ожидается подэкранный, а основная камера — состоящая из 4-х модулей.

Источник: GSMArena
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