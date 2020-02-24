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Готовится анонс первого смартфона, заряжающегося от 0 до 100% за 13 минут
Изначально все должно было произойти на Mobile World Congress
В рамках отмененной MWC 2020 должно было пройти множество интересных анонсов от крупнейших технологических компаний. Одной из таких демонстраций должна была стать презентация Vivo, на которой нам показали бы Vivo Apex 2020. Но даже несмотря на то, что мероприятие было отменено, компания уже вовсю готовится к анонсу первого смартфона, заряжающегося от проводной зарядки с 0 до 100% всего лишь за 13 минут!
По крайней мере об этом говорят данные интернет-инсайдеров, которые поделились свежими утечками. Также сама Vivo опубликовала два новых постера, на которых говорится об основных особенностях Vivo Apex 2020: частота обновления экрана 120 Гц и круглый блок основной камеры. Больше, к сожалению, никаких подробностей о новинке нет. Но учитывая, что китайский техногигант начал раскручивать “маховик интереса” к новинке, можно смело ожидать официального анонса в самое ближайшее время.
Напомним, что Vivo Apex 2018 представил миру идею выдвигающейся из корпуса фронтальной камеры, а Vivo Apex 2019 показал, что смартфоны могут обходиться без физических кнопок управления.