Готовится анонс первого смартфона, заряжающегося от 0 до 100% за 13 минут

В рамках отмененной MWC 2020 должно было пройти множество интересных анонсов от крупнейших технологических компаний. Одной из таких демонстраций должна была стать презентация Vivo, на которой нам показали бы Vivo Apex 2020. Но даже несмотря на то, что мероприятие было отменено, компания уже вовсю готовится к анонсу первого смартфона, заряжающегося от проводной зарядки с 0 до 100% всего лишь за 13 минут!