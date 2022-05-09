Готовится анонс смартфона с экраном из электронных чернил

Более того, речь идёт не о внедрении дополнительного дисплея, как в случае со смартфоном яблочной корпорации, а об использовании E-Ink экрана в качестве основного.

Новинка будет называться Hisense A9, а её анонс намечен уже на 11 мая 2022 года.