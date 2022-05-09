Готовится анонс смартфона с экраном из электронных чернил

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Готовится анонс смартфона с экраном из электронных чернилИнтересно, почему так редко выпускаются подобные устройства
Пока Apple лишь планирует внедрить технологию электронных чернил в один из грядущих iPhone, компания Hisense в шаге от анонса подобного устройства.
Более того, речь идёт не о внедрении дополнительного дисплея, как в случае со смартфоном яблочной корпорации, а об использовании E-Ink экрана в качестве основного.
Новинка будет называться Hisense A9, а её анонс намечен уже на 11 мая 2022 года.
Телефон получит 6,7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии электронных чернил и с плотностью 300 пикселей на дюйм. В основу аппарата ляжет чип Unisoc T610, при этом оперативной памяти в нём будет 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ.
Из коробки девайс будет работать под управлением Android 10 с установленной поверх оболочкой Touch OS.