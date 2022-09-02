Готовься к войне? Apple и Google начали переносить сборку смартфонов из Китая в другие страны

Происходит это из-за опасений производителей, что производство гаджетов полностью остановится, если между Китаем и Тайванем начнётся война.

Это подтвердила и Анна-Катрина Шедлецки, владелица компании Instrumental, которая дистанционно контролирует сборочные линии для производителей электроники. «Все западные компании думают о переезде из Китая, даже несмотря на то, что не все из них начали действовать», – отметила Шедлецки.

При этом для Apple наиболее перспективная альтернатива Китаю — Вьетнам. В эту страну уже перенесено полностью или частично производство AirPods, Apple Watch и iPad. Из 200 крупнейших мировых поставщиков Apple 20 — вьетнамские организации.