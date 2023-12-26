Грабители вернули Android-смартфон жертве, поняв, что это не iPhone

На мужчину напали грабители, которые, после того как отобрали у него все ценные вещи, включая ключи от машины, обнаружили, что украденный смартфон работает на операционной системе Android.

Разочарованные преступники вернули устройство владельцу, заявив: «О, это Android? Нам это не нужно. Я думал, это iPhone».

Произошедшее подчеркивает растущую проблему краж смартфонов, особенно iPhone, которые считаются более ценными среди преступников.

Так, в Лондоне, за прошлый год было украдено почти 91 тыс телефонов, что составляет около 250 краж в день.

В Москве в 2021 году ежедневно регистрировались более 150 краж смартфонов, причем воры предпочитали iPhone моделей 11, 12 и XR.