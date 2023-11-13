Грядущая iOS 18 для iPhone станет крупнейшим обновлением системы за последние четыре года

Эта информация была подтверждена Марком Гурманом из Bloomberg, который ссылается на внутренние документы яблочной корпорации.

Несмотря на недавнюю паузу в разработке новых функций для iOS 18, с целью устранения известных ошибок, Apple сохраняет амбициозные планы по обновлению программного обеспечения iPhone в следующем году.

В документации для внутреннего использования компания описывает предстоящую версию ОС как «амбициозную и убедительную». Основная цель разработчиков — внедрение значимых новых функций, изменений в дизайне, а также значительное повышение производительности и уровня безопасности.

Хотя конкретные детали о новых функциях пока не раскрыты, ожидается, что iOS 18 принесет революционные изменения, сравнимые с теми, что произошли с выходом iOS 14 в 2020 году.

Это обновление может стать настоящим прорывом после нескольких лет относительно скромных улучшений, предлагая пользователям iPhone и iPad новый уровень взаимодействия с их устройствами.