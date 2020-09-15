Грядущие флагманы Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro получат недорогой дисплей

Китайские интернет-инсайдеры, приближенные к внутренней кухне Xiaomi, утверждают, что компания установит в Mi 10T и Mi 10T Pro не AMOLED-дисплеи, а более дешевые экраны, выполненные по технологии IPS. И несмотря на то, что смартфоны получат поддержку повышенной частоты обновления экрана 144 Гц, в реалиях, когда все флагманы получают OLED-решения, выбор в пользу IPS выглядит достаточно спорным. В результате этого, кстати, устройство получит не поддисплейный сканер отпечатка пальцев, а более традиционный, расположенный на боковой грани.

При этом те же источники заявляют, что смартфоны, помимо всего прочего, будут поддерживать и технологию MEMC, суть которой заключается в динамической компенсации качества изображения, которая должна делать картинку на экране более плавной.

Напомним, что последние слухи утверждают, что Xiaomi Mi 10T оснастят главной камерой на 64 Мп, в то время как более “старшая” Pro-версия получит 108 Мп главный модуль. Цена новинок ожидается в районе 550-600 евро.