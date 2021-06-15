Грядущие iPhone 13 показали с прозрачными камерами

И вправду — если приглядеться, то можно заметить, что защитное стекло над модулями является прозрачным. Это заметно освежает дизайн смартфонов Apple, делаешь их куда более «воздушными».

Отметим, что помимо этого, прежние инсайды приписывали новым iPhone LIDAR-сканер, причём во всех версиях, а не только топовом Pro Max.