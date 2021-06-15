Грядущие iPhone 13 показали с прозрачными камерами

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Сегодня в 16:31
Грядущие iPhone 13 показали с прозрачными камерамиВыглядит очень свежо и приятно
Уже через несколько месяцев Apple представит новое поколение iPhone — iPhone 13. Мероприятие в честь этого события ожидается уже в сентябре, а пока оно не состоялось, в сети появляются всё новые утечки грядущих новинок.
Так, например, на этот раз был опубликован свежий рендер. На нём можно увидеть все три модели новой линейки: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Главным их отличием от актуального поколения является блок основной камеры, пишет MyDrivers.
И вправду — если приглядеться, то можно заметить, что защитное стекло над модулями является прозрачным. Это заметно освежает дизайн смартфонов Apple, делаешь их куда более «воздушными».
Отметим, что помимо этого, прежние инсайды приписывали новым iPhone LIDAR-сканер, причём во всех версиях, а не только топовом Pro Max.