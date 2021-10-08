Грядущий доступный смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro получит рекордную 120 Вт зарядку

Теперь же стало известно, что китайская компания готовится в очередной раз удивить в рамках «народной» линейки. По данным интернет-инсайдера из Китая Digital Chat Station, грядущий Redmi Note 11 Pro получит рекордную для серии 120 Вт быструю зарядку!

Важно понимать, что раньше таким могли похвастаться лишь передовые флагманы бренда. Например, Xiaomi Mix 4 и Mi 10 Extreme Edition. Теперь же сверхскоростная зарядка дебютирует в среднебюджетном сегменте, сообщает Gizmochina.

Для сравнения, Redmi Note 10 Pro поддерживает лишь 67-Вт зарядку.

Что же касательно сроков выхода Redmi Note 11 Pro, то устройство должны представить уже до конца 2021 года.