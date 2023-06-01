Грядущий флагман Google Pixel 8 получит устаревшую беспроводную зарядку

При этом, что интересно, базовая версия смартфона, без приставки Pro, уже получила сертификацию беспроводной зарядки. Судя по ней, новинка будет поддерживать только предыдущее поколение стандарта — Qi, а не более новый стандарт Qi 2.

Из этого вытекает, что телефон будет иметь медленную беспроводную зарядку мощностью 12 Вт.

Отметим, что модельный номер смартфона подтверждён как GKWS6. Хотя других подробностей пока нет, предыдущие утечки предоставили значительную информацию об устройствах Pixel 8.

К слову, сертификацию прошла лишь базовая версия телефона. А потому есть возможность, что Pixel 8 Pro всё же получит поддержку стандарта Qi 2.