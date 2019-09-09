Грядущий флагман Google устарел еще до анонса

Результаты тестирования разочаровывают. Устройство набрало всего 1712 баллов в однопоточном режиме и 5774 баллов при использовании всех ядер процессора Qualcomm Snapdragon 855. Учитывая, что смартфон является флагманом, показатели достаточно низкие.
Ожидалось, что новый флагман от Google будет построен на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, но компания решила иначе и оставила процессор Qualcomm Snapdragon 855, как было в Google Pixel 4. Об этом говорит модельный номер SM8150. Процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, в свою очередь, имеет модельный номер SM8150-AC.
Известно, что Google Pixel 4 XL оснащен 4 ГБ оперативной памяти и базируется на операционной системе Android 10. Новинки должны презентовать уже в октябре 2019 года.