Грядущий флагман Google устарел еще до анонса

Ожидалось, что новый флагман от Google будет построен на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, но компания решила иначе и оставила процессор Qualcomm Snapdragon 855, как было в Google Pixel 4. Об этом говорит модельный номер SM8150. Процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, в свою очередь, имеет модельный номер SM8150-AC.

Известно, что Google Pixel 4 XL оснащен 4 ГБ оперативной памяти и базируется на операционной системе Android 10. Новинки должны презентовать уже в октябре 2019 года.