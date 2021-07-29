Грядущий флагман Honor Magic 3 получит две основные камеры

На этот раз в интернете появились тизеры неанонсированного смартфона, благодаря которым выяснилось, что его оснастят сразу двумя основными камерами. Несколько камер в смартфонах — не редкость, однако чаще всего лишь один модуль в таких устройствах имеет качественный датчик изображения. В Honor Magic 3 же оба сенсора будут выдавать качественные снимки.

Нескольким ранее была объявлена производительность новинки. Так, согласно данным GeekBench, в однопоточном режиме смартфон набирает 1215 баллов, тогда как в многопоточном — 3806. Также выяснилось, что аппарат получит 12 ГБ оперативной памяти, поддержку технологии расширения памяти, а в качестве операционной системы выступит Android 11.