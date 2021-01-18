Грядущий флагман Honor V40 показали рядом с уже вышедшим Huawei Mate 40 Pro

Основная камера смартфона будет состоять из нескольких модулей, часть из которых получит разрешения 50, 8 и 2 Мп, в то время как селфи-камера получит модули на 32 и 16 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 4000 мАч, будет поддержка 66 Вт проводной зарядки.