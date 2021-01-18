Грядущий флагман Honor V40 показали рядом с уже вышедшим Huawei Mate 40 Pro
Изображения опубликовал пользователь Twitter под ником RODENT950, который хорошо известен своими предыдущими утечками невышедших устройств. Судя по имеющимся фотоматериалам, новинка Honor будет сильно напоминать своим основным блоком камер линейку Galaxy S21. При этом сам задний блок будет двойным: местами матовым, местами переливающимся глянцевым.
Напомним, что судя по имеющимся данным, в основу Honor V40 ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000+. При этом устройство также получит 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Основная камера смартфона будет состоять из нескольких модулей, часть из которых получит разрешения 50, 8 и 2 Мп, в то время как селфи-камера получит модули на 32 и 16 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 4000 мАч, будет поддержка 66 Вт проводной зарядки.
Изначальной датой анонса считался сегодняшний день — 18 января — но, судя по свежим данным от самой компании, презентация была перенесена на 22 января.