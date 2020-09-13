Грядущий флагман Huawei Mate 40 может получить рекордную для смартфонов компании скорость зарядки
Так, в трейлере новой версии EMUI имеется отрывок, в котором неназванный смартфон ставят на зарядку, после чего демонстрируется новая анимация. Именно на ней можно заметить упоминание того, что устройство использует технологию, при которой максимальная мощность восполнения батареи составляет 66 Вт.
Уже сейчас известно, что грядущий Huawei Mate 40 будет работать на базе EMUI 11, при этом прежние утечки говорили о том, что смартфон оснастят сверхбыстрой проводной зарядкой. Учитывая же, что в современных реалиях 66 Вт не кажутся чем-то нереалистичным, вполне вероятно, что новый флагман Huawei и вправду получит рекордную для смартфонов компании скорость зарядки по проводу.
Напомним, что анонс линейки Huawei Mate 40 ожидается в самое ближайшее время. Устройства могут стать последними смартфонами компании, которые будут работать на базе фирменного процессора Kirin.