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Грядущий флагман Huawei Mate 40 может получить рекордную для смартфонов компании скорость зарядки

Приятно видеть, как компания продолжает внедрять инновации несмотря на проблемы с США
Вместе с анонсом обновленной прошивки EMUI 11, в сети появился и видеоролик с демонстрацией свежей версии продукта. И именно в нем, как оказалось, была оставлена достаточно жирная отсылка к тому, что грядущий флагман Huawei Mate 40 может получить рекордную для смартфонов компании скорость зарядки.

Так, в трейлере новой версии EMUI имеется отрывок, в котором неназванный смартфон ставят на зарядку, после чего демонстрируется новая анимация. Именно на ней можно заметить упоминание того, что устройство использует технологию, при которой максимальная мощность восполнения батареи составляет 66 Вт.

Тот самый момент из трейлера

Уже сейчас известно, что грядущий Huawei Mate 40 будет работать на базе EMUI 11, при этом прежние утечки говорили о том, что смартфон оснастят сверхбыстрой проводной зарядкой. Учитывая же, что в современных реалиях 66 Вт не кажутся чем-то нереалистичным, вполне вероятно, что новый флагман Huawei и вправду получит рекордную для смартфонов компании скорость зарядки по проводу.

Напомним, что анонс линейки Huawei Mate 40 ожидается в самое ближайшее время. Устройства могут стать последними смартфонами компании, которые будут работать на базе фирменного процессора Kirin.

Автор: Лилик Ми