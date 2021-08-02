Грядущий флагман Huawei Mate 50 Pro получит прорывной процессор нового поколения и сверхбыструю зарядку на 100 Вт

Если верить популярному интернет-инсайдеру из Китая Digital Chat Station, грядущий флагман Huawei Mate 50 Pro дебютирует именно с этой зарядной технологией бренда. Более того, устройство также будет основываться на чипе Kirin 9020, который должен стать первым на рынке, базирующимся на 3-нм техпроцессе.

Правда, важно понимать, что согласно более ранним утечкам, устройство вряд ли выйдет в 2021-м. Вместо него пользователям могут показать ещё одну модель в линейке P50 — P50 Pro+. Этот аппарат, к слову, также должен получить поддержку 100 Вт технологии зарядки.