Грядущий флагман Huawei Mate 50 Pro получит прорывной процессор нового поколения и сверхбыструю зарядку на 100 Вт

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Грядущий флагман Huawei Mate 50 Pro получит прорывной процессор нового поколения и сверхбыструю зарядку на 100 ВтВопрос лишь в том, как скоро устройство будет представлено
Накануне в сети появилась информация о свежей разработке Huawei — сверхбыстрой зарядке на 100 Вт. Теперь же стало известно, какое устройство первым получит поддержку новинки.
Если верить популярному интернет-инсайдеру из Китая Digital Chat Station, грядущий флагман Huawei Mate 50 Pro дебютирует именно с этой зарядной технологией бренда. Более того, устройство также будет основываться на чипе Kirin 9020, который должен стать первым на рынке, базирующимся на 3-нм техпроцессе.
Правда, важно понимать, что согласно более ранним утечкам, устройство вряд ли выйдет в 2021-м. Вместо него пользователям могут показать ещё одну модель в линейке P50 — P50 Pro+. Этот аппарат, к слову, также должен получить поддержку 100 Вт технологии зарядки.