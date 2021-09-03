Грядущий флагман Huawei Mate 50 сможет отправлять сообщения через спутниковую связь

Так, интернет-инсайдер из Китая опубликовал сообщение, в котором указал на интересную особенность Mate 50. По его словам, смартфон сможет отправлять SMS-сообщения даже в тех случаях, когда обычная мобильная связь будет недоступна.

Для этого устройство будет использовать спутниковую связь, пишет Gizmochina. IT-гигант даже уже выбрал партнёра — спутниковую систему Beidou.

Стоит отметить, что появление подобной «фишки» вызвано необходимостью Huawei придумать уникальную особенность для своего флагмана. Особенно учитывая тот факт, что те же Google-сервисы ему всё ещё недоступны.