Грядущий флагман Huawei Mate 50 сможет отправлять сообщения через спутниковую связь

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Грядущий флагман Huawei Mate 50 сможет отправлять сообщения через спутниковую связьА это уже что-то интересное
Некоторое время назад стало известно, что Huawei отказалась от выпуска осеннего флагмана Huawei Mate 50 в 2021 году. Но несмотря на это, в сети начали появляться свежие подробности об устройстве.
Так, интернет-инсайдер из Китая опубликовал сообщение, в котором указал на интересную особенность Mate 50. По его словам, смартфон сможет отправлять SMS-сообщения даже в тех случаях, когда обычная мобильная связь будет недоступна.
Для этого устройство будет использовать спутниковую связь, пишет Gizmochina. IT-гигант даже уже выбрал партнёра — спутниковую систему Beidou.
Стоит отметить, что появление подобной «фишки» вызвано необходимостью Huawei придумать уникальную особенность для своего флагмана. Особенно учитывая тот факт, что те же Google-сервисы ему всё ещё недоступны.