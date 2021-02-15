Грядущий флагман Huawei P50 будет не похож на другие Android-смартфоны

Об этом рассказал анонимный интернет-инсайдер из Китая, которому тем не менее доверяют многие зарубежные издания, в том числе и Gizmochina. Он, по словам журналистов, сообщил, что новый флагман ИТ-гиганта получит масштабные изменения во внешнем виде, а также в «системе визуализации».

Источник также заявил, что Huawei уделяет особое внимание дизайну аппарата, что сделает его непохожим на остальные Android-устройства. К сожалению, никаких дополнительных подробностей он не сообщил.

Напомним, что судя по более ранним слухам, анонс новенького Huawei P50 ожидается уже в первом квартале 2021 года.