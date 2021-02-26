Грядущий флагман Huawei P50 оснастят камерой рекордного размера

Интернет-инсайдер, знакомый с планами китайской компании, сообщил, что новеньким Sony IMX800 оснастят все модели грядущей флагманской линейки. Отличие будет заключаться лишь в количестве дополнительных камер и характеристиках, пишет GSMArena. Так, например, топовая модель P50 Pro+ получит дополнительные широкоугольный объектив, теле-фото, перископ и ToF-модуль. Huawei P50 и P50 Pro получат «ширик», но при этом будут различаться теле-фото модулем в базовой вариации и перископом в Pro-версии.

Отметим, что утечки также приписывают появление IMX800 в грядущем флагмане Google — Google Pixel 6. Именно на него компания сменит устаревший IMX363 впервые с 2017 года.