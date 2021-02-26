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Сегодня в 13:35
Грядущий флагман Huawei P50 оснастят камерой рекордного размера
Возможно, такая же участь ждёт и новый Google Pixel
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Sony планирует представить новый сенсор для камер смартфонов — IMX800. Он, судя по всему, получит рекордный размер, который составит 1 дюйм (2,54 см). А теперь стало известно, что грядущий флагман Huawei — Huawei P50 — оснастят именно этим модулем.
Интернет-инсайдер, знакомый с планами китайской компании, сообщил, что новеньким Sony IMX800 оснастят все модели грядущей флагманской линейки. Отличие будет заключаться лишь в количестве дополнительных камер и характеристиках, пишет GSMArena. Так, например, топовая модель P50 Pro+ получит дополнительные широкоугольный объектив, теле-фото, перископ и ToF-модуль. Huawei P50 и P50 Pro получат «ширик», но при этом будут различаться теле-фото модулем в базовой вариации и перископом в Pro-версии.
Отметим, что утечки также приписывают появление IMX800 в грядущем флагмане Google — Google Pixel 6. Именно на него компания сменит устаревший IMX363 впервые с 2017 года.