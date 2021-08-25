Грядущий флагман Lenovo получит Snapdragon 898

Напомним, что буквально весной текущего года компания анонсировала Legion 2 Pro, однако, по данным инсайдеров, компания уже работает над реализацией Legion 3 Pro.

Подробности о грядущей новинке стали известны благодаря главе Lenovo China Mobile Division Чену Джину (Chen Jin). Он поделился на своей странице в соцсети Weibo публикацией, в которой отметил, что Legion 3 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm с кодовым номером SM8450. А согласно ранее обнародованным утечкам, другим названием SM8450 является Snapdragon 898.

Помимо прочего сообщается, что чип в Legion 3 Pro будет оснащен флагманским графическим процессором с улучшенной работоспособностью.