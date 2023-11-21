Грядущий флагман Red Magic 9 Pro сможет заряжаться от 165 Вт блока

Одним из устройств линейки станет Red Magic 9 Pro. Эта модель уже засветилась на платформе сертификации 3C, раскрывая некоторые захватывающие детали.

Так, по данным регулятора, Red Magic 9 Pro будет поддерживать впечатляющую технологию быстрой зарядки на 165 Вт. Хотя сертификация не раскрывает много дополнительных деталей о предстоящем смартфоне, уже имеющиеся слухи и тизеры позволяют составить более полное представление.

Компания недавно поделилась тизером, подтверждающим, что Red Magic 9 Pro будет оснащен дисплеем BOE Q9+ с технологией затемнения 2160Hz PWM.

Смартфон также появился на платформе AnTuTu, где было указано, что устройство будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что Red Magic 9 Pro получит OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру под дисплеем. Сзади, как предполагается, будет установлена основная камера Samsung GN5 на 50 Мп, дополненная ультраширокоугольным объективом Samsung JNI на 50 Мп.

Snapdragon 8 Gen 3, вероятно, будет сочетаться с до 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти.