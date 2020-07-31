Грядущий флагман Samsung Galaxy Note 20 оказался слабее представленного зимой Galaxy S20+

”Отбросьте фантазии. Я могу подтвердить, что в Exynos-версии Samsung Galaxy Note 20 используется стандартная версия однокристальной системы Exynos 990. Новый смартфон по производительности ничем не отличается от Samsung Galaxy S20+, нет никакой оптимизации. Вам просто нужно принять этот факт. Возможно, ситуация изменится в следующем году с выходом Exynos 1000”, - говорится в опубликованном популярным интернет-инсайдером Ice Universe посте.

При этом в качестве доказательств своих слов он опубликовал два скриншота, на которых демонстрируется результаты двух смартфонов в бенчмарке Geekbench. Так, если Galaxy S20+ сумел набрать 929 балла в одноядерном и 2910 баллов в многоядерном тестах, то Galaxy Note 20 показал лишь 928 и 2721 баллов соответственно.