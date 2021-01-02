Грядущий флагман Samsung Galaxy S21 могут лишить слота для карты памяти

Об этом сообщил проверенный информатор Роланд Квандт. Напомним, что южнокорейская компания ранее уже убирала из своих смартфонов слот для MicroSD. Такие устройства выходили в 2015, 2019 и 2020 годах.

Помимо прочего инсайдер также высказался на тему слухов о том, что Samsung последует примеру Apple и уберет зарядку из стандартного комплекта поставки Galaxy S21. По словам Роланда Квандта, компания оставит зарядное устройства в комплекте для определенных регионов, но каких именно - не уточняется. Узнать, действительно ли это так, сможем уже 14 января.