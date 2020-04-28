Грядущий флагман Samsung Galaxy S21 могут оснастить китайским дисплеем

Так, если верить данным интернет-инсайдера, уже в ближайшее время производством дисплеев для корейской Samsung может начать заниматься китайская компания BOE. При этом дисплеи производителя будут использоваться не только в достаточно бюджетной линейке Galaxy A, но и во флагманах Galaxy S!

Важно отметить, что сама Samsung является поставщиком дисплеев для большинства других производителей Android-смартфонов, начиная от Xiaomi и заканчивая OnePlus. На этом фоне кажется очень странным, что компания приняла решение отказаться от своих же наработок в грядущем флагманском Galaxy S21, отдав предпочтение пускай и зарекомендовавшему себя, но все же стороннему производителю BOE.