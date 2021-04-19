Грядущий флагман Samsung Galaxy S22 лишат одной из камер

Это та самая камера, которая позволяла более точно определять расстояние до объектов, пишет Etnews. С её помощью, например, смартфон делал неплохое размытие заднего фона на фото.

В Galaxy S10 5G и S20 такая камера присутствовала, а уже в Galaxy S21 компания решила не использовать её. И теперь, судя по всему, Samsung окончательно отказалась от ToF, решив не оснащать ею грядущий Galaxy S22.

Что интересно, в свою очередь аналитики предсказывают возвращение датчика в будущем. Связывают они с повсеместным внедрением AR после появления первых отдельных устройств под эту технологию от Apple и Huawei.