Грядущий флагман Samsung Galaxy S22+ получит устаревший дизайн

Грядущий флагман Samsung Galaxy S22+ получит устаревший дизайнВ отличие от нескольких последних поколений линейки
Так, например, интернет-инсайдеры «слили» изображения грядущего Galaxy S22+. Судя по ним, аппарат не сильно изменится в сравнении со своим предшественником. И это очень странно, учитывая, что в последние несколько лет Samsung всячески старалась менять дизайн каждого нового поколения флагманской линейки.
Что интересно, размеры телефона также вряд ли сильно изменятся, пишет 91Mobiles. По крайней мере, по данным инсайдеров, они составят 157,4 x 75,8 x 7,6. Для сравнения, габариты Galaxy S21+ следующие: 161,5 x 75,6 x 7,8 мм.
К сожалению, никаких подробностей о «внутренностях» Galaxy S22+ свежая порция инсайдов не принесла. Если же верить более ранним сведениям, то устройство получит Snapdragon 898 и Exynos 2200, 8 ГБ оперативной памяти и экран с частотой обновления 120 Гц.