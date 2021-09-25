Грядущий флагман Samsung Galaxy S22+ получит устаревший дизайн

Так, например, интернет-инсайдеры «слили» изображения грядущего Galaxy S22+. Судя по ним, аппарат не сильно изменится в сравнении со своим предшественником. И это очень странно, учитывая, что в последние несколько лет Samsung всячески старалась менять дизайн каждого нового поколения флагманской линейки.

Что интересно, размеры телефона также вряд ли сильно изменятся, пишет 91Mobiles. По крайней мере, по данным инсайдеров, они составят 157,4 x 75,8 x 7,6. Для сравнения, габариты Galaxy S21+ следующие: 161,5 x 75,6 x 7,8 мм.