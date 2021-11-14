Грядущий флагман Samsung Galaxy S22+ протестировали в популярном бенчмарке Geekbench

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Грядущий флагман Samsung Galaxy S22+ протестировали в популярном бенчмарке GeekbenchИ это раскрыло сразу несколько карт грядущей новинки
От Samsung ждут анонса линейки Galaxy S22 в начале 2022 года. Вероятнее всего, в феврале, в рамках очередного Unpacked.
Но хоть до этого мероприятия ещё есть время, компания уже вовсю тестирует новинки. Так, например, Galaxy S22+ был замечен в базе популярного бенчмарка Geekbench 5. В нём устройство набрало 1163 баллов в одноядерном тестировании и 2728 баллов в многоядерном.
Также из базы Geekbench известно, что устройство из коробки будет работать под управлением Android 12, иметь четыре ядра, работающих на частоте 1,79 ГГц, три ядра на 2,5 ГГц и одно ядро на 3 ГГц.
А ещё благодаря бенчмарку мы знаем, что у устройства будет как минимум версия с 8 ГБ оперативной памяти. Возможно, это минимальная версия смартфона.
Напомним, что вместе с Galaxy S22+, Samsung должна представить базовый Galaxy S22 и самый топовый Galaxy S22 Ultra.
Источник: Gizmochina