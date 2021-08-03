Грядущий флагман Samsung Galaxy Z Flip 3 станет самым дешёвым складным смартфоном компании в истории

Ветеран инсайд-индустрии Эван Бласс (evleaks) опубликовал сообщение, согласно которому Samsung Galaxy Z Flip 3 будет стоит заметно дешевле, чем предшественник. Так, за новинку попросят 1099 евро (за версию на 128 ГБ) и 1149 евро (за версию на 256 ГБ) против 1359 евро за базовую версию оригинального Galaxy Z Flip, отмечает Android Authority.

Напомним, что вместе с Galaxy Z Flip 3 на Unpacked 11 августа нас также ждёт анонс Galaxy Z Fold 3. Устройству приписывают невидимую фронтальную камеру. Правда, прошлого поколения, как у ZTE Axon 20 5G.