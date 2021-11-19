Грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra подозрительно похож на Samsung Galaxy S21 Ultra

На этот раз, например, стало известно, как будет выглядеть топовая модель серии — Xiaomi 12 Ultra. И если честно, в утёкшем чертеже явно прослеживается влияние другого флагманского смартфона — Samsung Galaxy S21 Ultra. Особенно это видно в области блока основной камеры.

Но если закрыть глаза на это явное заимствование, то можно увидеть, что Xiaomi 12 Ultra получил связку из крупного основного модуля камеры, а также перископного поменьше.