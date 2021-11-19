Грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra подозрительно похож на Samsung Galaxy S21 Ultra

Грядущий флагман Xiaomi 12 Ultra подозрительно похож на Samsung Galaxy S21 UltraНо вряд ли это кого-то расстроит
На этот раз, например, стало известно, как будет выглядеть топовая модель серии — Xiaomi 12 Ultra. И если честно, в утёкшем чертеже явно прослеживается влияние другого флагманского смартфона — Samsung Galaxy S21 Ultra. Особенно это видно в области блока основной камеры.
Но если закрыть глаза на это явное заимствование, то можно увидеть, что Xiaomi 12 Ultra получил связку из крупного основного модуля камеры, а также перископного поменьше.
К сожалению, новинка получит традиционную фронтальную камеру, которая расположится в аккуратном вырезе по центру дисплея. Видимо, на данном этапе Xiaomi не хочет дорабатывать технологию поддисплейной селфи-камеры, которая дебютировала в Mix 4.
Отметим, что хоть часть инсайдеров и сообщает об анонсе всей линейки Xiaomi 12 в декабре 2021 года, находится немало подтверждений тому, что Pro и Ultra модели представят лишь в феврале 2022-го.