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Грядущий флагман Xiaomi Mi 11 Pro получит рекордно быструю зарядку общей мощностью 200 Вт
Удивительно, что при таких мощностях смартфоны не взрываются как печально известный Galaxy Note 7
От Xiaomi уже в ближайшее время ждут анонса нового флагманского смартфона — Xiaomi Mi 11 Pro. И, судя по последним утечкам, устройство будет чем нас удивить. Например, девайс получит рекордно быструю зарядку общей мощностью 200 Вт.
Сливом поделился популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, сумма всех видов быстрых зарядок новинки составит 200 Вт, пишет Gizmochina. Для сравнения, в вышедшем в прошлом году Mi 10 Ultra общая мощность составляла «всего лишь» 185 Вт:
- 120 Вт быстрая проводная зарядка;
- 55 Вт быстрая беспроводная зарядка;
- 10 Вт реверсивная беспроводная зарядка.
Что же касательно внутренних составляющих Mi 11 Pro, то смартфон, вероятнее всего, будет основываться на флагманском процессоре Snapdragon 888. Анонс смартфона ожидается уже в феврале 2021 года.