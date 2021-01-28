Грядущий флагман Xiaomi Mi 11 Pro получит рекордно быструю зарядку общей мощностью 200 Вт

Сливом поделился популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, сумма всех видов быстрых зарядок новинки составит 200 Вт, пишет Gizmochina. Для сравнения, в вышедшем в прошлом году Mi 10 Ultra общая мощность составляла «всего лишь» 185 Вт:

120 Вт быстрая проводная зарядка;

55 Вт быстрая беспроводная зарядка;

10 Вт реверсивная беспроводная зарядка.

Что же касательно внутренних составляющих Mi 11 Pro, то смартфон, вероятнее всего, будет основываться на флагманском процессоре Snapdragon 888. Анонс смартфона ожидается уже в феврале 2021 года.