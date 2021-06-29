Грядущий флагман Xiaomi Mi 12 начали тестировать внутри компании

Практически сразу после этого заявления, в сети начали появляться слухи о новом флагмане Xiaomi — Xiaomi Mi 12. Якобы именно этот аппарат станет чуть ли не первым на базе новой разработки Qualcomm, пишет MyDrivers.

При этом анонимные источники также утверждают, что китайский бренд вовсю тестируют смартфон в своих стенах. Якобы девайс уже обрёл какую-то осознанную форму и его проверкой занимаются сотрудники компании.

Xiaomi Mi 12 приписывают 200 Мп основную камеру, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и подэкранную фронтальну камеру. Также устройство может получить 120 Вт проводную зарядку.