Грядущий флагман Xiaomi Poco F2 Pro может оказаться заметно дешевле ожидаемого

По крайней мере об этом заявил интернет-ресурс 91Mobiles. Так, согласно данным издания, цена Poco F2 Pro в версии со 128 ГБ постоянной памяти составит 570 евро, в то время как более ранние слухи утверждали, что данная модификация обойдется почти на 100 евро дороже, а именно в 649 евро. Из этого следует, что и версия 8/256 ГБ обойдется дешевле, чем 749 евро. Само собой, цены все еще “кусачие” для бренда Poco, но уже заметно ниже, чем мы все ожидали ранее.

Напомним, что судя по всему, Poco F2 Pro будет представлять из себя глобальную европейскую версию другого смартфона Xiaomi — Redmi K30 Pro. Устройство будет основано на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь 6,67-дюймовый экран Super AMOLED, а также основную квадрокамеру с основным модулем на 64 Мп. Фронтальная камера будет “скрываться” в корпусе и иметь разрешение 20 Мп. Емкость аккумулятора Poco F2 Pro должна составить 4 700 мАч. Что самое интересное, цена самого Redmi K30 Pro в Китае стартует от 420 долларов.