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Грядущий флагман Xiaomi Redmi K30 Ultra исправит недостатки предшественника
Возможно, это будет лучший смартфон компании в 2020 году
В сети появилась информация о том, что грядущий флагман Xiaomi Redmi K30 Ultra исправит недостатки предшественника. Так, новинка, в отличие от Redmi K30 Pro, все-таки получит 120 Гц OLED-дисплей.
По крайней мере, именно это следует из заявлений сразу нескольких источников. Например, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг опубликовал на своей страничке в Weibo информацию о том, что следующий флагман компании исправит самые заметные недостатки Redmi K30 Pro. И учитывая, что главным недостатком смартфона, который отмечали практически все пользователи, был 60 Гц экран, можно смело утверждать, что новинка получит дисплей с повышенной частотой обновления.
Напомним, что анонс Redmi K30 Ultra, который, предположительно, оснастят процессором MediaTek Dimensity 1000+ и 8 ГБ оперативной памяти, состоится уже совсем скоро, 11 августа.