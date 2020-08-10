Грядущий флагман Xiaomi Redmi K30 Ultra исправит недостатки предшественника

По крайней мере, именно это следует из заявлений сразу нескольких источников. Например, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг опубликовал на своей страничке в Weibo информацию о том, что следующий флагман компании исправит самые заметные недостатки Redmi K30 Pro. И учитывая, что главным недостатком смартфона, который отмечали практически все пользователи, был 60 Гц экран, можно смело утверждать, что новинка получит дисплей с повышенной частотой обновления.

Напомним, что анонс Redmi K30 Ultra, который, предположительно, оснастят процессором MediaTek Dimensity 1000+ и 8 ГБ оперативной памяти, состоится уже совсем скоро, 11 августа.