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18:45, 17 октября 2023
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Грядущий флагман Xiaomi Redmi K70 получит дизайн от другого смартфона компании

На бумаге всё выглядит великолепно

На презентации Redmi Note 13 в Китае Лу Вейбинг дал намёк на предстоящий выпуск серии Redmi K70 к концу этого года.

Несмотря на это, компания пока не раскрывала никакой информации о предстоящей серии Redmi K70. Однако появились утечки от регуляторов, которые принесли с собой понимание о спецификациях устройства.

Согласно свежей информации от популярного инсайдера Digital Chat Station, Redmi K70 может следовать дизайну Xiaomi 13T.

Это означает, что Redmi K70 будет оснащён квадратным модулем камеры с трёмя задними датчиками. Кроме того, смартфон будет иметь стеклянную крышку вместо пластиковой.

Отказавшись от дешёвых материалов, смартфон получит полностью металлическую рамку. Ожидается, что аккумулятор устройства будет на 5000 мАч.

Как и Xiaomi 14, говорят, что Redmi K70 также будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт вместо 67 Вт, как у его предшественника.

Профессиональная модель будет превосходить базовую и может поддерживать зарядку мощностью 120 Вт.

Источник:Gizmochina
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