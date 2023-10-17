Грядущий флагман Xiaomi Redmi K70 получит дизайн от другого смартфона компании

Несмотря на это, компания пока не раскрывала никакой информации о предстоящей серии Redmi K70. Однако появились утечки от регуляторов, которые принесли с собой понимание о спецификациях устройства.

Согласно свежей информации от популярного инсайдера Digital Chat Station, Redmi K70 может следовать дизайну Xiaomi 13T.

Это означает, что Redmi K70 будет оснащён квадратным модулем камеры с трёмя задними датчиками. Кроме того, смартфон будет иметь стеклянную крышку вместо пластиковой.

Отказавшись от дешёвых материалов, смартфон получит полностью металлическую рамку. Ожидается, что аккумулятор устройства будет на 5000 мАч.

Как и Xiaomi 14, говорят, что Redmi K70 также будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт вместо 67 Вт, как у его предшественника.

Профессиональная модель будет превосходить базовую и может поддерживать зарядку мощностью 120 Вт.