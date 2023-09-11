Грядущий флагманский процессор Dimensity окажется настолько мощным, что перегреется в любых смартфонах

Данная модель обещает сократить разрыв между топовыми продуктами MediaTek и лидирующими решениями от Qualcomm. Однако есть одна «горячая» проблема.

Слухи гласят, что Dimensity 9300 работает на слишком высоких температурах для стабильного удержания заявленных частот.

А это значит, что MediaTek и её клиентов ждут неприятные разговоры о возможно недостижимой производительности в приемлемых термических условиях.

Проблема, по всей видимости, заключается в амбициозных дизайнерских решениях компании. В отличие от большинства современных ARM-чипов, которые содержат смесь быстрых и медленных ядер, новый процессор от MediaTek полностью отказывается от медленных ядер в пользу только быстрых и очень быстрых ядер.

MediaTek стоит перед непростым выбором: либо снизить скорость процессора для соответствия термическим требованиям, либо рискнуть потерей клиентов. В любом случае, перспективы для нового чипсета выглядят неоднозначно, и это может сказаться на его коммерческом успехе.