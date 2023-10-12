Грядущий флагманский смартфон Huawei P70 получит подэкранный сканер отпечатка пальцев

Основной двигатель этого возвращения — отечественный процессор Kirin 9000S с поддержкой 5G, что подчёркивает стремление Huawei уменьшить зависимость от американских поставщиков микросхем.

Тем не менее, с ростом спроса на серию Mate 60, цены на ключевые компоненты, в частности, на подэкранные оптические модули сканера отпечатков пальцев, увеличились на 15-30%.

Несмотря на это, последние слухи утверждают, что грядущий Huawei P70, запланированный к выпуску в 2024 году, сохранит эту технологию.

Для удовлетворения растущего спроса, компания активно собирает запасы оптических модулей сканера отпечатков пальцев. Также стало известно, что Huawei нацелена на удвоение экспорта смартфонов в следующем году, планируя продажи в размере 60-70 млн устройств.

И P70, безусловно, станет ключевым элементом в этой стратегии.